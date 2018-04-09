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YouTube уличили в незаконном сборе данных о детях
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YouTube уличили в незаконном сборе информации о детях 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Правозащитные организации обвинили видеохостинг YouTube в незаконном сборе информации о детях, не достигших 13-летнего возраста, передают американские СМИ.
Как сообщает CNN, около 20 таких групп подали совместную жалобу в Федеральную торговую комиссию США с просьбой расследовать предполагаемое нарушение дочерней компанией интернет-гиганта Google закона о защите конфиденциальности детей в интернете, призванного ограничить возможности по сбору сведений о детях младше 13 лет.
По положениям закона, компании обязаны уведомлять родителей о подобных намерениях и получать на это их согласие, передает ТАСС.
В жалобе говорится, что Google нарушил права более 23 млн детей за несколько лет. При этом заявители требуют оштрафовать компанию на сумму как минимум в 41 млн долларов.
«Google получает большие прибыли от сбора и использования персональных данных о детях на YouTube. Этот незаконный сбор происходит уже много лет и охватывает десятки миллионов детей в США», — говорится в жалобе.
По данным канала, огромный массив данных YouTube собирает через подписчиков разных каналов. Именно так Google узнает интересы людей и предлагает соответствующую рекламу.
По правилам YouTube, зарегистрироваться на нем могут только люди старше 13 лет, но на практике достаточно лишь поставить галочку напротив строчки «мне больше 13 лет», чтобы получить доступ к видеохостингу.
«Защита детей и семей — всегда была приоритетом для нас. Мы тщательно изучим жалобу и дадим оценку, можем ли мы что-то улучшить», — заявил представитель Google т, отметив в то же время, что компания уже предложила альтернативу в виде YouTube Kids.
Напомним, 4 апреля Facebook признала передачу Cambridge Analytica данных почти 90 млн аккаунтов. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала скандал, развернувшийся вокруг деятельности британской аналитической компании.
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