В Антарктике впервые вырастили свежие овощи

Немецкие исследователи с антарктической станции Neumayer Station III собрали первый урожай свежих овощей и зелени на «ледяном континенте». Ученым удалось вырастить в теплице салат-латук, редис и огурцы. В ходе серии экспериментов планируют найти самые эффективные методы получения плодов без грунта и солнечного света. Предполагается, что они помогут не только экспедициям в труднодоступных районах Земли, но и будущим колонизаторам Марса. О результатах опытов рассказывает портал LiveScience.

Станция Neumayer Station III находится на шельфовом леднике Экстрём (Ekström) в северо-западной части Антарктики. Теплицу построили в 400 метрах от станции, помещение поднято надо льдом на вертикальных опорах. Овощи вырастили с помощью гидропоники — растения развиваются в питательной среде без почвы. Все необходимые вещества подаются к корням в виде раствора. В теплице поддерживается замкнутый цикл использования воды, интенсивность освещения можно регулировать. Практическая часть эксперимента началась в феврале 2018 года.

«Садовник» Пол Цабель (Paul Zabel) посвящает теплице около трех-четырех часов в день. Он корректирует возможные сбои в работе системы и ищет оптимальные параметры вентиляции, светового режима и подачи воды. Если исследователь не может добраться до теплицы (например, из-за сильного ветра), системой дистанционно управляют его коллеги из Германского центра авиации и космонавтики. В начале апреля Цабель собрал около 3,6 килограмма салата, 70 корнеплодов редиса и 18 огурцов. Он предполагает, что к маю этого года удастся получать по пять килограммов овощей в неделю.

К концу эксперимента ученые надеются обеспечивать станцию свежими овощами из теплицы на протяжении всего года. Также они намереваются выращивать и другие виды овощей, зелени и ягод: мангольд, рукколу, шпинат, помидоры, сладкий перец, клубнику. Уже сейчас в теплице удалось получить и приправы: базилик, петрушку, шнитт-лук и кинзу.

Результаты экспериментов Цабеля планируют использовать при разработке теплиц для космических миссий, например при освоении Марса. Свежие овощи и фрукты уже сегодня считаются обязательной частью рациона космонавтов: в основном их поставляют с Земли, но салат удается выращивать на МКС.