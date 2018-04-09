«Там было нечто»: Олдрину приписали пришельцев

Мир повелся на утку про Базза Олдрина, «видевшего» НЛО

Мировые СМИ второй день перепечатывают «свидетельства» Базза Олдрина о встрече с НЛО. Выдуманная сенсация обошла тысячи изданий, несмотря на то, что полностью выдута из пальца.

Тема НЛО, которая систематически будоражит рунет, на этот раз сотрясла западные СМИ, которые не смогли пройти мимо очередной «сенсации», связанной с именем человека-легенды,

американского астронавта Базза Олдрина, вторым побывавшим на Луне человеком.

В конце прошлой недели британский таблоид The Daily Star , огорошил мир своим «эксклюзивным» сообщением, что сразу четыре астронавта, в том числе Базз Олдрин , прошли тест на детекторе лжи, рассказывая о своем опыте знакомства с НЛО во время космических полетов.

Далее произошло то, что обычно происходит в российском сегменте интернета при появлении подобных новостей: множество СМИ начали переписывать сенсацию, не заботясь о ее происхождении и правдоподобности. Так вышло и в этот раз — по состоянию на понедельник новость держится в «топе» научного раздела агрегатора новостей Google

В своей заметке сочинители вброса ссылаются на некий Институт биоакустики в городе Олбани, штат Огайо, США , исследователи которого якобы в результате экспериментов провели «сложный компьютерный анализ» голосов астронавтов, и пришли к выводам, что те полностью уверены в своей встрече с НЛО.

Судя по описанию на сайте самого института, там занимаются «совершенно секретной технологией», которая связана с исследованием частот в голосе человека, как «голографического представления его здоровья и благополучия». «Ничего невозможно скрыть от вашего голоса. Вы можете соврать своим друзьям и обмануть самого себя своими словами, но голосовые частоты не врут», — говорится в описании методики. Впрочем, никаких упоминаний об экспериментах с голосами на сайте института нет.

По утверждению таблоида, в веселой компании астронавтов якобы были еще трое — Эдгар Митчелл, участвовавший в третьей высадке на Луну, Альфред Уорден, летавший к Луне в составе миссии «Аполлон-15», и Гордон Купер, самый молодой из первого отряда астронавтов США.

Все бы хорошо, да только двоих астронавтов — Купера и Митчелла, уже нет в живых, Купер скончался в 2004 году, Митчелл — в 2016.

Трое из упомянутых астронавтов, Уорден, Митчелл и Купер действительно в разные годы рассуждали о внеземной жизни и неопознанных летающих объектах, при этом Купер вспоминал, что видел НЛО, когда служил военным летчиком в 1950-е годы.

В случае же с Олдрином сообщения о том, что во время полета к Луне он якобы видел неопознанный объект — чистой воды «утка», и слухи об этом сам астронавт за полвека опровергал не раз. Странное свечение в иллюминаторе по пути к Луне было замечено командой и описано Олдрином позднее, причем с исчерпывающим объяснением, в котором не нашлось места ничему сверхъестественному.

«Во время полета «Аполлона-11» к Луне я в иллюминатор видел свет, который, казалось, двигался неподалеку от нас. Этому могло быть множество объяснений, в том числе корабль из другой страны и даже из другого мира, или ракета, от которой мы отделились, или же четыре крышки, которые отлетели, когда мы отделили посадочный модуль от ракеты и стали с ним нос к носу, — рассказывал астронавт о своем наблюдении не далее, как три года назад на Reddit.

Так что при ближайшем рассмотрении это оказались четыре крышки. И я абсолютно уверен, что мы наблюдали солнечный свет, отраженный от одной из этих панелей. Какой именно? Не знаю. Так что формально это был неопознанный объект… Это были не пришельцы.

Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств, так говорил Карл Саган ».

В сообщении таблоида же утверждается, будто Олдрин постоянно настаивал на том, что по пути к Луне, видел НЛО, и приводится такая его цитата, которую тот никогда не произносил: «Там было нечто, что было довольно близко к нам, чтобы его увидеть, в форме буквы L».