Сушилки для рук оказались опасными

Учёные: Сушилки для рук — рассадник бактерий

Американские учёные во время своего недавнего исследования решили изучить, сколько бактерий живёт на сушилке для рук. Оказалось, что устройство является просто рассадником для микробов. Поэтому стоит лучше отдавать предпочтение полотенцу.

Помыв руки и высушив их при помощи электрической сушилки, можно свести всю пользу процедуры на нет. Дело в том, что нагретый воздух в аппарате имеет много спор бактерий и частицы грязи, которых в ванной и туалете больше, чем в остальных помещениях.

Микробы и части грязи очень легко оседают на мокрых руках, которые человек подставляет под поток тёплого воздуха сушилки. Уже на руках они остаются до следующей процедуры и могут попасть внутрь организма во время еды, к примеру. Конечно же опасности можно избежать, если на сушилке стоит специальный антибактериальный фильтр, но в больницах и туалетах всё же лучше пользоваться полотенцами.

Согласно исследованиям, которые проводились раньше, сверхмощные сушилки для рук распространяют бактерии с самих рук по окрестностям намного лучше. Специалистам удалось также выяснить, что на оставленную еду оседают частицы пластика. За день человек может съесть целые сотни таких микропластических частиц.