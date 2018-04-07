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Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов
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Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Сотрудники парка назвали произошедшую схватку «невероятной».
В Национальном парке африканского государства Замбия стадо буйволов устроило настоящую битву с прайдом львов. Кадры инцидента публикуют западные СМИ.
Сотрудники парка назвали произошедшую схватку «невероятной», уточнив, что на стадо буйволов, проживающее на территории национального объекта, составляет 500 особей, львов же тут обитает порядка 350.
Что стало причиной, приведшей к столь крупному конфликту между животными не уточняется. Насколько серьезно пострадали животные, также не ясно.
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