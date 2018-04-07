Ученые раскрыли тайну «солнечного» камня викингов

Теория об «навигационных камнях» появилась в 1967 году, а в 2002 году ученые достали с Атлантического океана рядом с островом Олдерни напоминающий такой «прибор» минерал.

Физики из Венгрии узнали, что викинги пользовались «солнечными» камнями для того, чтобы при пересечении моря из Норвегии в Гренландию ориентироваться по светилу. Такие «навигационные приборы» в 92–100% случаев показывали правильное направление, работая даже в облачную погоду. Об этом сообщает издание Science.

До появления компасов ориентироваться по скрытому за облаками солнцу было сложно, потому викинги создали камни, которые накапливали лучи и показывали положение светила. Кристалл вращался и рассеивал свет на два луча, при этом выстраивая их в линию.

Используя этот способ, мореплаватели могли устанавливать стороны света с точностью 92–100%. Теория об «навигационных камнях» появилась в 1967 году, а в 2002 году ученые достали с Атлантического океана рядом с островом Олдерни напоминающий такой «прибор» минерал.

Ученые из университета Лоранда с помощью специальной программы смоделировали тысячу водных рейсов по направлению в Гренландию из Норвегии. Итоги исследования подтвердили предположение физиков — камни действительно оказались эффективными в плане навигации.

Отмечается, что лучшим в качестве «навигационного прибора» был голубой минерал или «сапфир с водой».