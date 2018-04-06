Гарпии-обезьяноеды принесли людям неуничтожимых клещей

Ученые из нескольких исследовательских институтов России Филиппин обнаружили у ястребиных орлов вида Nisaetus pinskeri и гарпий-обезьяноедов (филиппинских орлов) Pithecophaga jefferyi, много лет живущих в неволе, новые виды перьевых клещей, численность которых, как и их птиц-хозяев, крайне мала. Помимо этого, видовой состав паразитов на перьях гарпии-обезьяноеда подтверждает, что эта птица относится к орлам-змееядам, а не к гарпиям, как считалось ранее. Научная статья о паразитах филиппинских хищных птиц опубликована в International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife. Работа была поддержана грантами РНФ.

Исследователи изучали птиц, обитающих в Центре по разведению филиппинского орла на острове Минданао. Клещей с перьев нескольких особей Nisaetus pinskeri и Pithecophaga jefferyi снимали во время планового медицинского осмотра вместе с фрагментами перьев. Далее паразитов помещали в 96-процентный раствор спирта и чуть позднее анализировали маркеры (участки, в которых последовательности нуклеотидов наиболее ярко отражают родство, риск различных заболеваний и т. д.) ДНК митохондрий и ядер клеток обнаруженных клещей.

Помимо уже хорошо известных видов, на ястребином орле и гарпии-обезьяноеде обнаружились и ранее не описанные. Перья некоторых Nisaetus pinskeri несли на себе клещей, получивших название Pseudogabucinia nisaeti, а Pithecophaga jefferyi — клещей, которым дали латинские наименования Hieracolichus philippinensis и Pseudalloptinus pithecophagae. Интересно, что паразиты сохранились у птиц, многие годы живущих в неволе и подвергающихся обработке антипаразитарными средствами.

Некоторые перьевые клещи имеют всего несколько видов-хозяев. Как правило, отдельные семейства этих паукообразных приспосабливаются к жизни на перьях близкородственных птиц (в пределах одного семейства или даже подсемейства). Отсюда следуют два вывода. Во-первых, если подтвердится, что обнаруженные новые виды клещей обитают только на ястребином орле Nisaetus pinskeri и гарпии-обезьяноеде соответственно, это будет означать, что они сами относятся к вымирающим видам. Во-вторых, поскольку анализ маркеров ДНК ядер и митохондрий Pseudalloptinus pithecophagae показал, что этот клещ ближе всего к видам, поражающим орлов-змееядов, найденные чуть более 10 лет назад данные о систематическом положении гарпий-обезьяноедов получат дополнительное подтверждение.

Гарпия-обезьяноед, она же филиппинский орел (Pithecophaga jefferyi) — самая крупная и самая редкая хищная птица Филиппин. До недавнего времени считалось, что это животное относится к подсемейству гарпий в семействе ястребиных. Однако в 2005 году новые молекулярно-биологические данные показали, что гарпия-обезьяноед генетически гораздо ближе к орлам-змееядам. Тот факт, что паразит змееядов Hieracolichus philippinensis способен жить на гарпии-обезьяноеде, подтверждает близкое родство этой птицы со змееядами.