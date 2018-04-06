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Черное море очистилось от чернобыльского плутония
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Черное море наконец очистилось от чернобыльского плутония 

Чердак 2 часа назад
Фото: Чердак
Исследователи из Института морских биологических исследований РАН изучили, как менялась концентрация плутония в Черном море в 1986—2014 годах и пришли к выводу, что морские воды, в особенности близкие к поверхности, обладают хорошей естественной способностью к самоочищению от этого элемента. На данный момент Черное море является практически чистым, и более 90 процентов всего плутония уже покоятся на его дне, в состоянии, безопасном для живых существ. Соответствующая статья опубликована в Journal of Environmental Radioactivity.
Авторы работы изучили содержания в водах Черного моря плутония-239 и плутония-240. В основном данные изотопы попали туда вместе с осадками, разносящими продукты ядерных испытаний. Всего из-за испытаний в Черное море попали изотопы плутония на 81,4 беккереля (единица активности радиоактивного источника) на квадратный метр. В 1986 году Чернобыльская авария привела к попаданию в воды плутония еще на 9,0 беккерелей на квадратный метр.
Согласно измерениям за 1986−2013 годы, поверхностные воды Черного моря весьма быстро избавлялись от этого элемента, который, в силу своей тяжести, просто оседал на дно. Если в 1986 году плутония в поверхностных водах моря было 12,0 микробеккерелей на кубометр, то уже в 1988 году — лишь 6,6, в 1998 году — 4,0, а в 2013 году — только 0,3 микробеккереля на килограмм. Последняя цифра весьма близка к фоновой.
Как показывает работа, из-за тяжести этого элемента, 91,67 процентов чернобыльского плутония сегодня уже покоятся на морском дне, а 9,16 процента все еще растворено в водах — как поверхностных, так и придонных. Менее одного процента плутония содержат в себе обитатели моря. При этом самая высокая концентрация — среди донных существ. Однако, как правило, это простые организмы, менее уязвимые к радиоактивному загрязнению, чем жители поверхностных вод.
Максимальная доза, которую когда-либо удавалось пережить человеку, равна 131 000 беккерелей. Ее, в виде примерно грамма плутония, получил посредством внутривенной инъекции Альберт Стивенс во время соответствующих опытов над людьми в США. Стивенс умер в 79 лет, от остановки сердца, без следов опухолей или иных проблем, типичных для жертв радиации. Доза, после которой он прожил еще десятилетия, столь же опасна, как-то количество плутония, что «выпало» из Чернобыля на, примерно, 14 000 квадратных метров поверхности Черного моря.
Впрочем, поверхностные воды этого бассейна даже в 1986 году содержали плутония не более, чем на 12,0 микробеккерелей на кубометр. Таким образом, доза Стивенса равна дозе от плутония из 11 миллионов тонн черноморской воды сразу после Чернобыльской аварии. Практически все морские существа менее уязвимы для радиации, чем человек. Иными словами, вероятность того, что кто-то из них серьезно пострадал от чернобыльского плутония довольно мала.
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