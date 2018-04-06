Названа дата мировой презентации МС-21

Пассажирский самолет МС-21 планируется презентовать осенью этого года на авиасалоне в Юго-Восточной Азии. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, это будет ближе к концу года, в октябре-ноябре.

МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") — это новые гражданские среднемагистральные самолеты, которые строит корпорация "Иркут" . Пока построены два. При этом уже заказано 175 лайнеров, в том числе 50 — "Аэрофлотом"

Базовой версией является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, также планируется запуск производства МС-21-200 на 150 мест и рассматривается проект МС-21-400 на более чем 200 пассажиров.