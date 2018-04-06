Ещё
Названа дата мировой презентации МС-21
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа дата мировой презентации МС-21 

Российская Газета 1 час назад
Фото: предоставлено пресс-службой ОАК
Пассажирский самолет МС-21 планируется презентовать осенью этого года на авиасалоне в Юго-Восточной Азии. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, это будет ближе к концу года, в октябре-ноябре.
МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") — это новые гражданские среднемагистральные самолеты, которые строит корпорация "Иркут". Пока построены два. При этом уже заказано 175 лайнеров, в том числе 50 — "Аэрофлотом".
Базовой версией является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, также планируется запуск производства МС-21-200 на 150 мест и рассматривается проект МС-21-400 на более чем 200 пассажиров.
Российская Газета: последние новости
Роскосмос показал аппарат для полетов к ближайшим планетам SpaceX запустила Falcon 9 с десятью спутниками связи В Иране решили закрыть Telegram
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам64
Путин уволил одиннадцать генералов261
США ввели санкции против российских бизнесменов330
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян125
На Украине угрожают взорвать Крымский мост349
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение