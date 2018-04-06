Ещё
Черные дыры превратили в музыкальный инструмент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Черные дыры превратили в музыкальный инструмент 

Индикатор 1 час назад
Фото: NASA/Indicator.Ru
Астрофизики создали программное обеспечение для того, чтобы превратить гравитационные волны от слияния черных дыр в музыку. Так как гравитационный сигнал намного сложнее звукового, то его можно превращать сразу в аккорды, поэтому авторы сравнивают свою систему с карильоном — музыкальным инструментом из набора колоколов и рычагов, при нажатии на которые издается сразу несколько звуков. Препринт статьи опубликован на сайте arXiv.org, программа выложена в репозиторий GitHub.
Развитие астрофизических инструментов позволило в последние годы зарегистрировать гравитационные волны от слияния черных дыр и даже один раз от слияния нейтронных звезд. Такие волны можно сравнить со звуком, причем если последний распространяет в воздухе или конденсированной среде, то гравитационные волны — это колебания самого пространства-времени и намного более сложны по своей природе. Несмотря на колоссальные масштабы, массы и энергии сливающихся черных дыр, частоты порождаемых ими волн находились бы в слышимом человеком диапазоне, если бы были звуком. Для этого также нужно было бы их значительно усилить, ведь амплитуда возмущений метрики пространства-времени чрезвычайно мала.
В новой работе астрофизики предлагают способ, который позволит отображать волны с различными параметрами на 88 частот, характерных для пианино. Они сравнивают это с карильоном, в котором управление каждым колоколом через систему рычагов переводится на специальную клавиатуру. «Звон» черных дыр в существенной степени определяется двумя параметрами: массой и угловой скоростью вращения. Первая величина определяет основной тон, а вторая — добротность, то есть скорость затухания звука после возбуждения черной дыры. Сами возбуждения черных дыр представляются в виде сферических гармоник — двумерных полиномов на сфере. Так как теория колебаний горизонта событий сложна, то подходящие формулы получены только для начальных мод. В своей работе авторы рассматривают колебания до пятой гармоники и до второго обертона.
В результате астрономы смогли сымитировать звук «типичного церковного колокола хорошего качества», пять главных гармоник которого должны находится с соотношении 1: 2: 215/12: 219/12: 4. Оказывается, что черная дыра с параметром вращения больше 0,9999999 может звучать как такой колокол с точностью не хуже процента. То же самое удается сделать для звука барабана, для которого частоты должны соотноситься как 1: 1,59: 2,14: 2,30: 2,65, хотя в этом случае соответствие и получилось менее точным. Авторы, однако, отмечают, что это не единственные условия, которым должен удовлетворять инструмент, но в рамках этой работы они других не рассматривают.
Полноценный «инструмент» на основе черных дыр авторы получили, записав звук 88 колоколов различных тонов, соответствующих набору нот как у стандартного пианино. Полученный звук несколько отличался от звука настоящего колокола, потому что у металлического инструмента сперва затухают высокие гармоники, а основной тон длится дольше, однако черные дыры звучат иначе. Авторы обращают внимание на большое количество упрощений, сделанных в этой работе, что оставляет возможность исследовать эту тему в дальнейшем. В частности, при помощи черных дыр можно получать звуки с соотношением частот, которые не соответствуют никаким реальным инструментам, а также попытаться сымитировать звуки конкретных инструментов, а не идеальных, для чего необходимо рассматривать больше гармоник и обертонов.
Индикатор: последние новости
Галактика почти без темной материи, ультрамощные рентгеновские источники и нейтронные звезды Нейросеть оценит обитаемость экзопланет Птицы ощущают магнитное поле глазами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ172
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая296
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост27
Поплавская сорвала шоу на НТВ70
В Москву придет аномальное потепление13
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение