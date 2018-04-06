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Жизнь во Вселенной оказалась очень редким явлением
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Жизнь во Вселенной оказалась очень редким явлением 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: NASA / Flickr
Астрономы Кардиффского университета в Великобритании выяснили, что во Вселенной наблюдается дефицит фосфора, который необходим для появления жизни. Об этом сообщает издание Science Alert.
Ученые проанализировали данные, полученные телескопом Гершеля в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на Канарских островах. Они измерили количество инфракрасного света, который излучали атомы фосфора и железа в Крабовидной туманности. Они сравнили показатели с данными, полученными при изучении остатков сверхновой Кассиопеи А (Cas A). Оказалось, что в туманности присутствует намного меньше фосфора, чем в Кассиопее.
По мнению исследователей, разница объясняется тем, что Cas A была сверхновой редкого типа. В этом случае количество фосфора, который образуется при взрывах массивных звезд, может быть непредсказуемым, и, таким образом, снижают вероятность попадания химических элементов на планеты земного типа. Поскольку фосфор является компонентом биополимеров (ДНК и РНК), появление живых организмов во Вселенной, вероятно, является редким явлением.
Сверхновые являются главным источником химических элементов тяжелее гелия. Большая часть элементов от гелия до железа получены в результате термоядерного синтеза в ходе p-процесса, когда коллапсирует ядро тяжелой звезды.
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