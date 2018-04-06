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В соседней галактике родилась нейтронная звезда
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В соседней галактике из оболочки сверхновой родилась нейтронная звезда-одиночка 

Индикатор 2 часа назад
Фото: ESO
В карликовой галактике-спутнике Млечного Пути — Малом Магеллановом Облаке — астрономы открыли изолированную нейтронную звезду. Об этом рассказывает статья в Nature Astronomy.
При помощи установленного на Very Large Telescope (Очень большом телескопе) инструмента MUSE астрономы заметили живописное кольцо газа в системе 1E 0102.2-7219 в третьей по близости к Млечному Пути галактике — Малом Магеллановом Облаке. Кольцо медленно расширялось, образуя нитевидные структуры из газа и пыли, оставшихся от взрыва сверхновой. В центре кольца оказался обнаруженный несколькими годами ранее слабый источник рентгеновского излучения. Однако сначала ученые не могли понять, что это за источник и находится ли он внутри сгоревшей оболочки сверхновой или позади нее. Ему присвоили незамысловатое название p1.
Новое исследование при помощи инструмента MUSE и данных космического электромагнитного телескопа CHANDRA показало, что объект представляет собой одинокую нейтронную звезду с низким уровнем электромагнитного излучения, которая находится на расстоянии 200 000 световых лет от Земли. Это самый дальний и единственный находящийся вне нашей галактики объект такого типа.
Нейтронная звезда — очень плотное космическое тело, у которого сердцевина из нейтронов покрыта тонкой (толщиной 1-2 километра) корой из тяжелых атомных ядер и электронов. Радиусы нейтронных звезд очень малы — около 10-20 километров, но масса их превышает массу Солнца, поэтому плотность вещества превосходит плотность атомного ядра. Многие нейтронные звезды очень быстро вращаются вокруг своей оси.
Если электромагнитное излучение звезды слабое, то из-за маленьких размеров ее достаточно трудно обнаружить. Однако если нейтронная звезда только недавно «родилась» из останков сверхновой, то, по словам исследователей, «Вселенная буквально очерчивает круг, чтобы показать вам, где искать».
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