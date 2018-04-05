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Инженер разработал «невзламываемый замок»
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Канадский инженер разработал замок, который невозможно взломать 

TechCult 3 часа назад
Фото: TechCult
В 2015 году канадский инженер Райан Боули познакомил мир с концептом замка «Bowley Lock», который исключает возможность использования типовых отмычек для вскрытия устройства. Прошло немного времени и изобретатель готов начать производство коммерческой версии своего детища, для чего запустил стартап. Так что же такого особенного в замках Боули?
За основу взята классическая конструкция цилиндрового замка, в котором отпирание происходит, когда все штифты личинки вступают в контакт с рельефным узором бороздок на ключе. И нет особых проблем просто заполнить пространство подходящим материалом, вставить отмычку, чтобы заблокировать штифты и открыть замок. Поэтому Боули спрятал «проверочный механизм» глубоко в недра конструкции и спроектировал особый ключ.
Бороздки на ключе выполняют ту же функцию, что и ранее, но теперь здесь появилась длинная прорезь. Она служит для контакта с направляющим рельсом, по которому ключ проворачивается в определенном положении, пока бороздки не окажутся напротив штифтов. Иным способом подобраться к ним нельзя, поэтому вскрыть такой замок обычными отмычками нереально — проще выломать личинку целиком.
Изобретатель доработал конструкцию замка, добавив второй ряд бороздок и штифтов и сделав ключ двусторонним. Обновленная модель 543 использует тот же принцип, но теперь здесь не 5, а 9 штифтов, поэтому скопировать ключ будет гораздо сложнее. Покупатели вольны выбирать между легкой алюминиевой версией и премиальной из нержавеющей стали с защитными пластинами. Цена: $137-174 за штуку.
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