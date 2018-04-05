НАСА купило три места в «Союзах» на 2019 год

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» подтвердила приобретение НАСА трех мест в российских кораблях «Союз» для полета к Международной космической станции в 2019 году.

«Приобрели, есть», — передает РИА «Новости» ответ пресс-службы РКК «Энергия» на вопрос, есть ли твердый контракт на эти три места.

Места в «Союзах» могут понадобиться НАСА, если разрабатываемые корабли Boeing CST-100 Starliner не будут готовы к доставке экипажей на МКС к этому времени.

Напомним, в феврале 2017 года НАСА приобрело пять дополнительных мест на «Союзах» для доставки астронавтов на МКС. Агентство заплатило среднем по 74,7 млн долларов за одно место на российском корабле.