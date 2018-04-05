Создан «читающий мысли» прибор

Команда из MIT создала прибор, «читающий мысли»

Нейрокомпьютерный интерфейс — то, о чем давно мечтают фантасты. Основанная Илоном Маском компания Neuralink работает над такой технологией, чтобы в будущем люди смогли общаться с компьютером при помощи мыслей. Ее сотрудники ищут способы связи в центральной нервной системе, а инженеры MIT воспользовались субвокализацией, чтобы уже сейчас воплотить невидимое для глаз взаимодействие.

Субвокализация — мысленное проговаривание текста. Человек представляет определенное слово, а мозг уже посылает сигналы в мышцы, которые готовятся его произнести. Обычно субвокализация проявляется при немом чтении. Эта особенность организма и легла в основу прибора под названием AlterEgo.

Устройство состоит из пары наушников с костной проводимостью и четырех электродов, которые считывают нервно-мышечные сигналы лица. Искусственный интеллект их обрабатывает и определяет, что хотел сказать пользователь.

Исследователи долгое время испытывали и совершенствовали прибор. Сначала они накладывали на лица испытуемых 16 электродов, чтобы определить, какие из мышц лица соответствуют субвокализации. Когда активная область прояснилась, изобретатели уменьшили количество электродов до четырех. Поскольку лица у всех разные, инженерам пришлось научить алгоритм подстраиваться под индивидуальные особенности носителя.

Прототип тестировали на десяти добровольцах. Каждому из них потребовалось 15 минут, чтобы персонализировать устройство. Так как количество слов в наборе алгоритма ограничено, создатели начали с чисел и попросили провести арифметические операции. Полтора часа участники эксперимента работали с прототипом, заставляя его высчитывать различные примеры. В итоге средняя точность распознавания составила 92 процента.

Инженеры утверждают, что точность повысится с увеличением количества пользователей, так как искусственному интеллекту нужно больше данных для верной интерпретации. По их словам, изобретение пригодится людям, которым необходимо общаться там, где запрещена громкая речь или не прекращается оглушающий гул. Они подчеркивают, что современный образец — это только прототип, в дальнейшем его улучшат.

В прошлом году команда ученых из Университета Карнеги-Меллона (CMU) разработала способ, который позволяет «вытаскивать» из головы человека целые предложения.