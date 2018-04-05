В РФ разрабатывают беспилотный корабль для Арктики

В Росатоме разрабатывают грузовой корабль — беспилотник для Арктики

Специалисты Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящего в структуру госкорпорации «Росатом» , разрабатывают цифровую модель безэкипажного судна (БЭС). Судно сможет осуществлять перевозки в арктических условиях и позволит значительно увеличить потенциал Северного морского пути России

«Безэкипажное судовождение — это наиболее перспективное направление применения информационных технологий в области морского и речного транспорта. При создании цифровой модели безэкипажного судна станет возможным получить существенные улучшения в конструкции корпуса, отказаться от надстройки, разместить в носовой части грузовой трюм, оптимизировать соотношения размерений судна, не боясь неблагоприятного влияния резкой качки на обитаемость экипажа, исключить системы обеспечения жизнедеятельности. Также можно увеличивать площади грузовых отсеков и увеличить сроки плавания судна», — сказал представитель ядерного центра.

По словам специалистов, человеческий фактор остается крайне важным в судовождении. Больше половины инцидентов в море происходит по по вине экипажа, ущерб от допущенных ошибок в судовождении оценивается в 1,5 миллиона долларов в день.

Инженеры в рамках данного проекта ведут работы по созданию цифровой модели безэкипажного судна, проводят моделирование с учетом влияния гидрометеорологических условий и географических особенностей на объекты и процессы.

В настоящее время в мире обозначилась тенденция к увеличению речных и морских перевозок, с одной стороны, и снижение числа квалифицированного персонала, с другой. Создание безэкипажных судов стало одним из инновационных направлений для инженеров из многих стран мира.