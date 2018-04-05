Facebook признал утечку данных 90 млн пользователей

Facebook признал утечку данных 90 миллионов пользователей

Компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге, могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей Facebook, говорится в обнародованном соцсетью заявлении.

«Мы полагаем, личные данные до 87 миллионов человек с Facebook, преимущественно в США, могли быть ненадлежащим образом переданы Cambridge Analytica», — приводятся слова технического директора Facebook Майка Шрепфера.

Индонезии, Великобритании, Мексики, Вьетнама и Сообщается, что ненадлежащее обращение с личными данными затронуло в основном пользователей из США, Филиппин Канады , Индии, Бразилии Австралии . Ранее речь шла об утечке персональных данных 50 миллионов человек, зарегистрированных в Facebook.