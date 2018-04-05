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Facebook признал утечку данных 90 млн пользователей
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Facebook признал утечку данных 90 миллионов пользователей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге, могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей Facebook, говорится в обнародованном соцсетью заявлении.
«Мы полагаем, личные данные до 87 миллионов человек с Facebook, преимущественно в США, могли быть ненадлежащим образом переданы Cambridge Analytica», — приводятся слова технического директора Facebook Майка Шрепфера.
Сообщается, что ненадлежащее обращение с личными данными затронуло в основном пользователей из США, Филиппин, Индонезии, Великобритании, Мексики, Канады, Индии, Бразилии, Вьетнама и Австралии. Ранее речь шла об утечке персональных данных 50 миллионов человек, зарегистрированных в Facebook.
Предполагается, что Cambridge Analytica собирала личные данные пользователей для манипуляции общественным мнением. Предположительно, информация могла быть использована в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Данные собирались с помощью стороннего приложения для опросов. С 4 апреля социальная сеть пообещала ограничить доступ сторонним приложениям к информации пользователях.
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