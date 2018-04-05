В РФ создадут аппарат для полетов к ближним планетам

В РФ разработали проект обитаемого аппарата для полетов к ближним планетам

Предприятия Роскосмоса представили инновационные разработки на выставке "Архимед-2018" в "Сокольниках", сообщает пресс-служба госкорпорации.

"ИСС имени Решетнева демонстрирует проект космического аппарата, основная часть которого всегда повернута торцом к Солнцу и включает в себя все жилые и служебные помещения. Данная конструкция может быть использована для создания орбитальных станций и осуществления пилотируемых полетов к ближним планетам", — отмечается в сообщении.

В центре тяжести основной части аппарата находится узел вращения, на котором расположена рама, предназначенная для крепления двигателей и баков с рабочим телом. Поворот основного блока вокруг своей оси и поворот рамы вокруг основного блока позволяет, сохраняя ориентацию всех систем на солнце, использовать двигатели для полета в любом направлении.

Также ИСС представляет проект трансформируемой конструкции для использования в выдвижных фермах при переводе различных элементов (антенн, солнечных батарей) из сложенного положения на требуемое расстояние от корпуса аппарата.

Среди изобретений, представленных холдингом "Российские космические системы" — уникальная бортовая командно-измерительная система, обеспечивающая бесперебойную работу космических аппаратов на орбите, новый способ изготовления кристаллов микроэлектромеханических систем для повышения эффективности современных кремниевых гироскопов, датчиков угловой скорости и других приборов, установка для поглощения электромагнитного излучения, значительно повышающая безопасность при испытаниях антенных систем, специальный тренажер "Орион-ГЕО" — прототип современного рабочего места оператора пространственных геоданных.

РКК "Энергия" совместно с ЦНИИмаш демонстрируют модуль системы оперативного определения координат точки метеоритного пробоя гермооболочки пилотируемого космического аппарата с возможностью герметизации пробойного отверстия. Изобретение может быть использовано для обеспечения безопасности космонавтов в полете в условиях воздействия космического мусора и метеороидных частиц на пилотируемые космические аппараты.

Центр Келдыша представляет инновационное техническое решение для ядерных энергодвигательных установок — вихревую трубку Ранка-Хильша — для увеличения эффективности охлаждения рабочего тела в замкнутом турбомашинном цикле Брайтона.