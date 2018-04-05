В Омске будут собирать все типы ракет «Ангара»

В Омске будут собирать все типы ракет-носителей «Ангара»

Полный цикл производства ракет-носителей "Ангара", включая тяжелые, целиком переместится в омское аэрокосмическое объединение "Полет". Решение принято российским правительством и предполагает масштабное техническое перевооружение цехов. Задача — поставить на поток выпуск легкой ракеты к 2019 году, тяжелой — в 2021-му.

Эксперты полагают, что централизация сборки модификаций "Ангары" в одном месте поможет не распылять средства на создание новых производственных циклов, максимально эффективно использовать имеющуюся базу, а также развивать сотрудничество между региональными заводами.

— Для нас имеет большое значение, что предприятия, входящие в разные государственные корпорации, смогут кооперироваться друг с другом, создавая центры компетенции, общие для всех, — сообщил во время мартовского визита на омский "Полет" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Зампред российского правительства также заявил о необходимости скорейшей модернизации тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

— Принято решение немедленно начать работу в этом направлении. Ракета должна быть "облегчена", при этом вырастет ее тяговооруженность. Россия создаст ракету тяжелого класса, которая будет более чем конкурентоспособна по отношению к продукции наших американских коллег, — подчеркнул Рогозин. — Необходимо также начать работы над метановым и кислородно-водородным двигателями. При этом конструкторские решения должны обеспечить использование кислородно-водородной ступени в качестве третьей ступени ракеты. Это должно повысить грузоподъемность "Ангары" в тяжелом классе до 37 тонн.

По мнению вице-премьера, модернизации требует и космодром Восточный. Он должен быть универсальным для пуска ракет всех типов. Времени для того, чтобы доработать проектную документацию для стартового стола под модернизируемую "Ангару", достаточно, уверен Дмитрий Рогозин.

Он также поручил технологам "Полета", омских филиалов "Объединенной двигателестроительной организации" и "Алмаз-Антея" обсудить параметры создания единого центра гальванического производства. Как выяснилось, по вине упраздненного федерального предприятия "Спецстрой" сроки ввода цеха в эксплуатацию были сорваны, и теперь эту проблему надо срочно решать.

На прошлой неделе "Полет" посетило руководство региона, а сегодня аэрокосмические инженеры уже монтируют новые установки на участке зеркального фрезерования и ротационной вытяжки. В гальваническом цехе готовят к пуску автоматизированную двухрядную линию химического фрезерования и анодирования.

— Покрытие на крупногабаритные детали ракеты наносят, погружая их в гигантские ванны с соответствующим раствором. Глубина емкостей достигает четырех метров, — поясняет директор ПО "Полет" Сергей Головинский. — Как только будут готовы очистные сооружения, установку пустят в рабочем режиме.

Специалисты также монтируют три современные установки фрикционной сварки, принципиально отличающейся от прежней — аргоновой. Новая технология обеспечивает бездефектное изготовление топливных баков универсального ракетного модуля, вдвое снижает трудоемкость процесса, позволяет использовать сочетание разнородных материалов. При этом затраты уменьшаются на треть.

— Фрикционная сварка не только очень эффективна, но и на порядок повышает надежность изделий. На таких прорывных технологиях и будет основано все производство "Ангары", — резюмирует Головинский.

Кадровой проблемы, по мнению специалистов, не возникнет. Для этого на базе Омского государственного технического университета создан Центр подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для аэрокосмической отрасли. В целевой пул будущих выпускников для "Полета" включают самых талантливых студентов. Благодаря созданию центра Омск становится базой для подготовки специалистов для аэрокосмической отрасли, включая обеспечение деятельности космодрома Восточный.

Инвестиции в проект "Ангара" до 2025 года могут составить порядка шестидесяти миллиардов рублей.

Прямая речь

— Перенос производства "Ангары" в Омск выгоден региону, и мы весьма заинтересованы в его развитии, поскольку "Полет", помимо экономических задач, решает и социальные. А полный технологический цикл изготовления ракет-носителей — это не только налоги, но и дополнительные рабочие места. Важно, что в результате реконструкции и переоснащения мы получим высокотехнологичное предприятие, для которого требуются кадры с высоким уровнем образования, знаний. Нам важно, укрепляя сотрудничество власти, заводов и вузов, сохранять и развивать инженерную школу.

Между тем

Омское моторостроительное конструкторское бюро (ОМКБ) до 2027 года создаст испытательный стенд продукции военного назначения. Общая сумма инвестиций в проект составит 1,206 миллиарда рублей. Реализация проекта предполагает организацию 170 рабочих мест со средним уровнем заработной платы одного специалиста в 552 тысячи рублей в год. По данным регионального министерства экономики, среднегодовая сумма налоговых платежей после выхода предприятия на проектную мощность составит 273,3 миллиона рублей, в том числе 29 миллионов — в консолидированный бюджет Омской области.