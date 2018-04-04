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РФ представит супердвигатель будущего
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Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

Конструктор рассказал о российском супердвигателе будущего 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские перспективные авиационные, морские и промышленные газотурбинные двигатели планируется создавать с использованием полимерных композиционных материалов, аддитивных технологий, высокотемпературных материалов, прорывных конструктивных схем, технологий «более электрических» двигателей, а также суперкомпьютеров. Об этом заявил заместитель генерального директора «Объединенной двигателестроительной корпорации», генеральный конструктор Юрий Шмотин, сообщает Aviation EXplorer.
«Самым перспективным двигателем будущего для дозвуковых летательных аппаратов может стать электродвигатель с вентилятором с лопатками из полимерного композиционного материла. В практике есть менее революционные решения, которые построены на использовании электричества. Поэтому электрические двигатели, электрические приводы, беспроводное управление и диагностика — это суперзадача», — сказал эксперт в ходе проходящего в Москве с 4 по 6 апреля 2018 года III Международного форума двигателестроения.
Шмотин отметил, при создании турбинного двигателя «примерно 15-20 лет уходит на проведение исследований, следующие 5-8 лет тратятся на испытания и сертификацию, а 40-50 лет предназначены для эксплуатации двигателя».
«Безусловно, исследования нужно планировать заранее, необходимо ставить задачи и выстраивать траекторию развития на будущий период в 15-20 лет», — полагает генеральный конструктор.
Многокомпонентные композиционные материалы состоят из пластичной основы (матрицы) и армирующих наполнителей, обладающих высокой жесткостью и прочностью. Их сочетание обеспечивает создание новых материалов, а ориентация наполнителя в материале — необходимые прочностные свойства. Внедрение деталей из таких материалов в состав авиадвигателей позволяет улучшить их конструкцию и характеристики, в частности, снизить массу.
Высокотемпературные материалы (на керамической матрице, интерметаллиды никеля и алюминия) влияют на цикл работы двигателя с точки зрения ее интенсификации. «Более электрические» технологии (применение в конструкции двигателя большего количества электрических приводов) предполагают замену с помощью электрических приводов части элементов гидравлической и пневматической механизации, что улучшает характеристики двигателя.
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