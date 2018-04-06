Вне Галактики открыта «невидимая» нейтронная звезда

Вне Галактики впервые открыта «невидимая» нейтронная звезда

Астрономы впервые обнаружили вне Галактики нейтронную звезду, которая не имеет ни сильного магнитного поля, ни звезды-компаньона. Такие "невидимки" очень трудно поддаются наблюдению.

Напомним, что достаточно большие звёзды заканчивают свою жизнь во вспышке сверхновой. После неё остаётся твёрдое ядро, которое может стать чёрной дырой, если светило при жизни имело массу 30–40 солнечных, или нейтронной звездой, если оно было поменьше. Масса последнего объекта превышает солнечную, но диаметр составляет лишь несколько километров, так что его вещество имеет впечатляющую плотность: сотни миллионов тонн в кубическом сантиметре. В таких условиях протоны и электроны могут существовать только в поверхностных слоях и атмосфере нейтронной звезды, а на больших глубинах она сплошь состоит из нейтронов, за что и получила своё название.

Такова картина в общих чертах, но астрономы имеют к таким "звёздным трупам" ещё немало вопросов. Например, продолжаются споры о точных физических условиях в недрах подобного тела.

К сожалению, наблюдать нейтронные звёзды непросто. Небольшая часть из них имеет очень сильное магнитное поле, под действием которого заряжённые частицы из атмосферы нейтронной звезды излучают электромагнитные волны. Так образуются пульсары, о которых "Вести. Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали. Кроме того, нейтронная звезда может входить в состав тесной двойной системы и поглощать вещество светила-компаньона. Тогда возникает раскалённый диск падающей на "хищницу" материи, который становится мощным источником рентгеновского излучения. Объекты того и другого класса вне Галактики уже находили.

Однако существуют нейтронные звёзды, которые не имеют ни компаньона, ни мощного магнитного поля. Единственный способ, которым "невидимка" выдаёт себя — слабое рентгеновское излучение поглощаемой межзвёздной материи. Естественно, что открыть подобный объект очень трудно, и это ещё ни разу не удавалось сделать за пределами Млечного Пути.

В этот раз рентгеновскому телескопу Chandra помогли оптические инструменты. С помощью "Хаббла" и VLT, самого большого телескопа в мире, астрономы обнаружили в системе 1E 0102.2-7219 необычное газовое кольцо. Объект расположен в Малом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике Млечного Пути.

"Небесное кольцо" располагалось среди переплетения газовых волокон, представляющих собой остаток сверхновой, вроде знаменитой Крабовидной туманности. Вспышка произошла здесь, по астрономическим меркам, совсем недавно: около двух тысяч лет назад.

Приёмник MUSE на VLT позволил определить точные координаты объекта, после чего не осталось сомнений: рентгеновский источник p1 расположен ровно в центре кольца. Совпадение было слишком точным для случайного. Исследователи во главе с Фредериком Фогтом (Frederic Vogt) из Европейской Южной обсерватории сделали вывод, что обнаружили нейтронную звезду, оставшуюся после того самого взрыва.

"Если ищешь точечный источник, считай, что тебе повезло, когда сама Вселенная буквально обводит его кружочком", — цитирует Фогта пресс-релиз исследования.

"Это первый объект такого типа, обнаруженный за пределами Млечного Пути, и его открытие стало возможным благодаря использованию приемника MUSE. Мы думаем, что эта находка открывает новые пути регистрации и изучения труднонаблюдаемых звёздных остатков", — подводит итог Лиз Бартлетт (Liz Bartlett) из Европейской Южной обсерватории, соавтор работы, направленной в журнал Nature Astronomy.

Напомним, что "Вести. Наука" ранее писали о том, как за пределами Галактики обнаружили сверхбыструю звезду, а также ярчайшую новую звезду.