Экипаж МКС осуществил захват корабля Dragon

Экипаж МКС осуществил захват грузового корабля Dragon

Грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию в среду, экипаж успешно осуществил захват корабля и приступил к его стыковке со станцией, сообщается в Twitter НАСА.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 с беспилотным кораблем Dragon с грузом для МКС стартовала с космодрома на мысе Канаверал (американский штат Флорида) в расчетные 23.30 мск в понедельник.

"Экипаж использовал механический манипулятор, чтобы осуществить захват грузового корабля Dragon (компании — ред.) SpaceX в 6.40 по времени ET (13.40 мск) ", — сообщает НАСА.

Грузовой корабль привез на орбиту около 2,6 тонны груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости. Dragon проведет на МКС около месяца и вернется на землю в мае с результатами проведенных экспериментов.

Отправленная к МКС капсула Dragon уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.