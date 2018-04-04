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Экипаж МКС осуществил захват корабля Dragon
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Экипаж МКС осуществил захват грузового корабля Dragon 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA
Грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию в среду, экипаж успешно осуществил захват корабля и приступил к его стыковке со станцией, сообщается в Twitter НАСА.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 с беспилотным кораблем Dragon с грузом для МКС стартовала с космодрома на мысе Канаверал (американский штат Флорида) в расчетные 23.30 мск в понедельник.
"Экипаж использовал механический манипулятор, чтобы осуществить захват грузового корабля Dragon (компании — ред.) SpaceX в 6.40 по времени ET (13.40 мск) ", — сообщает НАСА.
Грузовой корабль привез на орбиту около 2,6 тонны груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости. Dragon проведет на МКС около месяца и вернется на землю в мае с результатами проведенных экспериментов.
Отправленная к МКС капсула Dragon уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.
Сейчас на борту МКС находятся россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, а также японский астронавт Норишиге Канаи.
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