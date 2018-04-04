Ученые повысили твердость стали

В России разработали метод повышения твердости стали с помощью лазера и «наносажи»

Российские ученые разработали технологию, позволяющую в пять раз повысить твердость стали с помощью лазера и наноматериала, в качестве которого использовали специальную сажу, сообщила пресс-служба Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

Технологию разрабатывал коллектив ученых из КНЦ, Московского энергетического института (МЭИ) и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

"Коллектив ученых разработал технологию повышения поверхностной твердости и износостойкости стальных изделий. Лазерная обработка и создание упрочненных наноуглеродными материалами поверхностных слоев повышает твердость модифицированного материала более чем в пять раз по сравнению с наиболее распространенной технической сталью", — сообщили в КНЦ.

Как рассказали в научном центре, традиционный метод повышения твердости стали — легирование, то есть добавление в нее примесей. Однако коллектив ученых использовал для этого лазер. В качестве наноматериала использовали сажу, полученную специальным образом. По словам представителя Института физики КНЦ Григория Чурилова, лазерный метод позволяет бесконтактно, быстро и дозированно воздействовать на поверхность металла.