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Ученые выяснили, когда предки человека встали на ноги
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Ученые выяснили, когда предки человека встали на ноги 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Согласно новому исследованию специалиста Университета Нью-Йорка Элайна Козмы, предки человека научились ходить на двух ногах более 4 млн лет назад — намного раньше, чем в общепринятом представлении об эволюции, пишет Independent.
В ходе анализа останков скелета Ардипитекуса рамидуса (Ardipithecus ramidus) возрастом до 4,4 млн лет выяснилось, что древний вид гоминид мог ходить на двух ногах.
В издании отмечают, что ученые чаще полагают, что самые древние известные предки людей, например австралопитек Люси возрастом 3,1 млн лет, все еще не мог ходить на двух ногах и продолжал жить преимущественно на деревьях. В общепринятой теории антропогенеза считается, что человек прямоходящий (Homo erectus) появился в период от 1,4 млн лет до 500 тыс. лет назад. Новая научная работа показывает, что способность ходить на двух ногах не противоречила другим способам перемещения, а развивалась параллельно с ними.
"Работа отбрасывает старые представления об эволюции. Старая картинка, которая показывает эволюцию от полусидящего создания до человека, как мы смогли выяснить, оказывается неверной… Наше исследование говорит: нет, первый человек должен стоять прямо, как и все остальные", — сказал один из авторов исследования профессор Герман Понтцер.
Он отметил, что есть и другие факторы, которые доказывают, что древний человек мог и хорошо лазать, и хорошо ходить.
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