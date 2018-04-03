Производительность видеокарт обгоняет закон Мура

Производительность графических процессоров обгоняет закон Мура

Президент компании-производителя графических процессоров Nvidia Жэньсэнь Хуан заявил, что предназначенные для обработки графики чипы в последние годы развиваются не согласно закону Мура, а более быстрыми темпами. Выступление состоялось на конференции GPU Technology Conference 2018. Об этом сообщает IEEE Spectrum.

Согласно закону Мура, количество транзисторов, которое можно разместить на интегральной схеме, каждые два года увеличивается в два раза. Это эмпирическое наблюдение достаточно точно описывает ситуацию с начала 70-х годов. В докладе на конференции Хуан сказал, что за последние пять лет производительность создаваемых в его компании процессоров увеличилась в 25 раз, в то время как согласно закону Мура она должна была возрасти примерно в 10 раз.

В качестве примера Хуан привел обучение нейросети AlexNet: двум выпущенным пять лет назад видеокартам GTX 580 требовалось шесть дней для завершения процесса, в то время как самая современная техника (система DGX-2, состоящая из 16 видеокарт Tesla V100) справляется за 18 минут — улучшение примерно в 500 раз.