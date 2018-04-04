Красные карлики признаны опасными для жизни

Группа астрономов под руководством Эйка Гюнтера (Eike Guenther) из обсерватории Карла Шварцшильда в Германии пришла к выводу, что потенциально обитаемые планеты могут быть стерилизованы вспышками рентгеновского излучения у красных карликов. В результате живые существа могут обитать лишь в океанах. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Известно, что на красных карликах могут часто происходить корональные выбросы массы — выбросы плазмы и энергетических частиц из короны звезды. Кроме того, эти звезды излучают большое количество рентгеновской радиации. В то же время из-за того, что красные карлики холоднее звезд типа Солнца, зона обитаемости, в которой могут находиться пригодные для жизни планеты, находится ближе к светилу, чем в Солнечной системе.

Астрономы наблюдали мощную вспышку на звезде AD Leo (Gliese 388), расположенной в 16 световых годах от Земли. Известно, что вокруг нее вращается гигантская газовая планета, которая удалена от родительской звезды на 0,02 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли). Расчеты показали, что вспышка не должна была затронуть экзопланету, и она не сопровождалась корональным выбросом, который мог бы «сдуть» часть атмосферы.

Однако ученые считают, что планеты у красных карликов подвергаются сильному рентгеновскому излучению, поэтому жизнь на них может существовать только в пределах океанов. По словам исследователей, есть основания полагать, что радиация оказывает разрушительное воздействие на озоновый слой, уменьшая его на 94 процента.