Ученые: теплые океанические течения размывают ледяной покров Антарктики у его основания

Антарктика в период с 2010 по 2016 год лишилась ледяного покрова, сопоставимого по площади с территорией агломерации Большой Лондон. Об этом во вторник сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на исследование ученых Университета Лидса.

По их сведениям, за шесть лет в южной полярной области земного шара растаяло 1463 кв. км льдов. Причиной тому — теплые океанические течения, которые подмывают вековые льды у самого их основания на глубине порядка 1 км или более.

"Наше исследование доказывает, что исчезновение ледяного покрова происходит из-за его размыва у самого основания и не только в тех нескольких местах, которые были обозначены ранее", — приводит издание слова доктора Ханнеса Конрада, ведущего исследователя университета.

По информации ученых, основание ледяного покрова было серьезно размыто в восьми точках. Это привело к тому, что 65 массивных ледников отделились от морского дна. В своих исследованиях ученые использовали спутниковую систему CryoSat-2, которая позволяет отслеживать толщину льда. Согласно ее данным, изменения в ледяном покрове были зафиксированы по длине береговой линии на 16 тыс. км.

При этом, если в районе ледника Туэйтса можно наблюдать активное таяние льдов, то на соседнем леднике Пайн Айленд, подобный процесс остановился.