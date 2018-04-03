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Течения размывают ледяной покров Антарктики
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Ученые: теплые океанические течения размывают ледяной покров Антарктики у его основания 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Антарктика в период с 2010 по 2016 год лишилась ледяного покрова, сопоставимого по площади с территорией агломерации Большой Лондон. Об этом во вторник сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на исследование ученых Университета Лидса.
По их сведениям, за шесть лет в южной полярной области земного шара растаяло 1463 кв. км льдов. Причиной тому — теплые океанические течения, которые подмывают вековые льды у самого их основания на глубине порядка 1 км или более.
"Наше исследование доказывает, что исчезновение ледяного покрова происходит из-за его размыва у самого основания и не только в тех нескольких местах, которые были обозначены ранее", — приводит издание слова доктора Ханнеса Конрада, ведущего исследователя университета.
По информации ученых, основание ледяного покрова было серьезно размыто в восьми точках. Это привело к тому, что 65 массивных ледников отделились от морского дна. В своих исследованиях ученые использовали спутниковую систему CryoSat-2, которая позволяет отслеживать толщину льда. Согласно ее данным, изменения в ледяном покрове были зафиксированы по длине береговой линии на 16 тыс. км.
При этом, если в районе ледника Туэйтса можно наблюдать активное таяние льдов, то на соседнем леднике Пайн Айленд, подобный процесс остановился.
"Такие различия подчеркивают сложную природу нестабильности ледяного покрова по континенту (Антарктида, входит в область Антарктики), и возможность ее отслеживать помогает нам выявлять отдельные зоны, которые заслуживают дальнейшего изучения", — добавил Конрад.
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