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Археологи Ямала поведали о древней истории Севера
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Археологи Ямала поведали о древней истории Севера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница «Наука и инновации на Ямале» во «ВКонтакте»
Археологи из Салехарда приняли участие в IV Всероссийской научной конференции «Человек и Север: антропология, археология, экология». Ученые представили серию сюжетов о древней и средневековой истории севера Западной Сибири и Ямала, реконструированной на основе изучения археологических памятников, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».
По словам старшего научного сотрудника сектора археологии центра изучения Арктики Андрея Плеханова, выяснилось, что в древности люди посещали памятник Нгарка-Едетаяха на юге полуострова как минимум трижды: около Рождества Христова и позднее в IV-VI и IX-XII веках. При раскопках удалось получить интересные сведения о повседневных занятиях местного населения, в частности обработке железа: был обнаружен прокаленный от высоких температур объект, а также шлаки, обломки глиняных сопел, и фрагменты стенок, что свидетельствует о работе на этом месте временной кузницы.
Старший научный сотрудник центра Андрей Гусев рассказал о результатах изучения фрагментов древних доспехов с памятника Усть-Полуй, который насчитывает около двух тысяч лет. Находки, изготовленные из оленьего рога, сохранились в виде отдельных панцирных пластин. Они уникальны: изделия из органики мало где, кроме Усть-Полуя, сохранились. Археологи пришли к выводу, что доспехи были изготовлены по собственной технологии мастеров Усть-Полуя, а не заимствованы у других народов. Предположительно изготовление таких воинских одеяний было традиционным.
Также Гусев сообщил о находках при исследовании могильников средневекового некрополя Зеленый Яр, датированных VI-VIII и XIII-XIV веками: железные топора и медные котлы. Их использовали в погребальных обрядах.
Отмечается, что на форуме выступили эксперты и ученые гуманитарного и естественнонаучного направлений. Мероприятие провели Тюменский научный центр Сибирского отделения РАН, Институт проблем освоения Севера и Российский фонд фундаментальных исследований.
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