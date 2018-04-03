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Telegram могут заблокировать в Казахстане
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Telegram могут заблокировать в Казахстане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Казахстана ограничат работу Telegram на территории страны, если не будет исполнено решение суда об удалении из каналов мессенджера материалов запрещенного общественного движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), заявил министр информации и коммуникаций страны Даурен Абаев.
Есильский районный суд Астаны в марте признал незарегистрированное движение ДВК экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Организацию возглавляет бывший банкир и высокопоставленный чиновник из Казахстана Мухтар Аблязов.
Министр сообщил, что в адрес мессенджера Telegram было направлено официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам ДВК.
"На сегодняшний день уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера Telegram. Вместе с тем, в случае невыполнения судебного решения, министерством в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан могут быть приняты меры по ограничению распространения мессенджера на территории республики вплоть до его полной блокировки", — заявил Абаев.
По данным Генпрокуратуры Казахстана, целью Аблязова является свержение и захват власти. Для этого он продолжает противоправную деятельность за рубежом, в частности, активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения, тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь.
В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова, который много лет проживает за рубежом. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.
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