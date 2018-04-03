Определены самые мощные российские суперкомпьютеры

Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ имени М. В. Ломоносова и Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН представили очередной ежегодный рейтинг самых мощных российских суперкомпьютеров.
Первое место уже восьмой год удерживает суперкомпьютер «Ломоносов-2» от компании «Т-Платформы», установленный как раз в МГУ. Его мощность достигает 4,95 петафлопса (квадриллиона операций с плавающей запятой в секунду). Производительность на тесте Linpack — 2,1 петафлопса. Серебро получил суперкомпьютер Главного вычислительного центра Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Его производительность в тесте Linpack составила 1,29 петафлопса. На третьей позиции снова МГУ и его машина «Ломоносов» с показателем в 0,9 петафлопса.