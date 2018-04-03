Определены самые мощные российские суперкомпьютеры

Составлен рейтинг самых мощных российских суперкомпьютеров

Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ имени М. В. Ломоносова и Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН представили очередной ежегодный рейтинг самых мощных российских суперкомпьютеров.