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Определены самые мощные российские суперкомпьютеры
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Составлен рейтинг самых мощных российских суперкомпьютеров 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ имени М. В. Ломоносова и Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН представили очередной ежегодный рейтинг самых мощных российских суперкомпьютеров.
Первое место уже восьмой год удерживает суперкомпьютер «Ломоносов-2» от компании «Т-Платформы», установленный как раз в МГУ. Его мощность достигает 4,95 петафлопса (квадриллиона операций с плавающей запятой в секунду). Производительность на тесте Linpack — 2,1 петафлопса. Серебро получил суперкомпьютер Главного вычислительного центра Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Его производительность в тесте Linpack составила 1,29 петафлопса. На третьей позиции снова МГУ и его машина «Ломоносов» с показателем в 0,9 петафлопса.
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