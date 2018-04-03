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Пауки-воздухоплаватели определяют погоду перед полетом
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Пауки-воздухоплаватели определяют погоду перед полетом 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Биологи изучили поведение пауков, плетущих «паруса» для путешествия по воздуху. Оказалось, что членистоногие используют конечности для того, чтобы определять параметры ветра, и используют такой способ путешествия только при определенной погоде. Исследование опубликовано на сервере препринтов bioArxiv.
Пауки нашли множество применений паутине: помимо ловчих сетей она также используется как трос, защитная оболочка для яйца и в качестве кокона для еще живых жертв. Вероятно, самым необычным и редким вариантом стало плетение своеобразных «парусов» для воздухоплавания. Несмотря на то, что этот вид поведения впервые был описан в научной литературе в XVII веке, пристального внимания биологов до последнего времени не привлекал.
Во время недавнего исследования ученые помещали пауков-бокоходов из рода Xysticus на платформу в виде гриба в берлинском парке Лилиенталь, где в XIX веке проводил испытания один из пионеров самолетостроения Отто Лилиенталь. Также биологи изучили поведение пауков в аэродинамической трубе, где могли контролировать скорость ветра и температуру воздуха.
Оказалось, что плетение паруса происходит не в случайный момент времени. При холодной и ветреной погоде пауки, как правило, сидят на боку платформы и не перемещаются по воздуху. При подготовке к полету животное сначала приподнимает на 5-8 секунд одну или две ноги, по-видимому, определяя параметры ветра. Если условия подходящие — дует теплый ветерок не быстрее трех метров в секунду — членистоногие приподнимают брюшко и выпускают до 60 нитей паутины, которые формируют треугольный парус, поднимающий их вверх. Таким образом, в работе было впервые продемонстрировано, что пауки определяют погоду перед перемещением по воздуху.
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