Ученые заявили о ежесекундном расширении Млечного Пути

Астрономы заявили о ежесекундном расширении нашей Галактики

Млечный Путь — наш родной дом. Это спиральная галактика с перемычкой, диаметр которой составляет около 100 тысяч световых лет или один квинтиллион километров. Оценочная средняя толщина Млечного Пути — 1000 световых лет. Предположительно, в Галактике находится примерно 200-400 миллиардов звезд. Кроме этого, Млечный Путь также может «похвастаться» 25-100 миллиардами коричневых карликов. В средней части Галактики расположено утолщение, которое называется балджем. Большая часть массы Млечного Пути приходится не на звезды или межзвездный газ, а на несветящееся гало из темной материи.

И хотя мы являемся частью Млечного Пути, познания современной науки о Галактике неполные. Сейчас восполнить некоторые пробелы помогли исследования, проведенные испанским астрономом Кристиной Мартинес-Ломбиллой (Cristina Martinez-Lombilla) и ее коллегами. Ответить на интересующие ученых вопросы позволил анализ галактик, расположенных поблизости. В центре внимания оказались NGC 4565 и NGC 5907, которые схожи с Млечным Путем по размерам и структуре.

Движения молодых голубых гигантов показали, что границы галактик расширяются относительно быстро. На основании полученных данных ученые вычислили, что границы Млечного Пути расширяются на 15 миллиардов километров в год, что составляет десятую долю расстояния между Солнцем и нашей планетой.

«Млечный Путь и так был не самой маленькой галактикой, однако теперь мы выяснили, что его видимая часть медленно, но постоянно растет по мере формирования новых звезд на кромке его диска. К тому времени, когда Солнце начнет умирать, размеры Галактики увеличатся примерно на 5%», — говорит Кристина Мартинес-Ломбилла.

Стоит отметить, что скорость расширения относительно невелика. Между тем спустя несколько миллиардов лет гипотетические сторонние наблюдатели смогут различить изменения в размерах Млечного Пути.

Ранее, напомним, другая команда исследователей выявила в Млечном Пути остатки 11 погибших галактик. Ранее эти карликовые «соседки» были поглощены нашей Галактикой. Данные были получены благодаря проекту Dark Energy Survey, целью которого является изучение природы темной энергии, которая, как сейчас полагают исследователи, отвечает за ускоряющееся расширение Вселенной.