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Роскосмос представил в Чили «Блиц» и «Ларец»
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На выставке в Чили Роскосмос представил микроспутники «Блиц» и «Ларец» 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос представил на авиационно-космическом салоне FIDAE-2018 в столице Чили Сантьяго сферические лазерные микроспутники "Блиц" и "Ларец", а также перспективный космический аппарат "Арктика-М", говорится в сообщении госкорпорации.
Посетителям выставки представлен объединенный стенд предприятий российской ракетно-космической промышленности: НПО Лавочкина, холдинг "Российские космические системы" (РКС), НПК "СПП", Главкосмос, ЦЭНКИ и НПО "Техномаш".
"Один из ведущих российских производителей автоматических комплексов представил макет перспективного космического аппарата "Арктика-М". Космический аппарат предназначен для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Два спутника "Арктика-М" в составе одноименной высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги", — отмечается в сообщении.
Ведущая интегрированная структура российской ракетно-космической промышленности в области разработки и производства систем прецизионного приборостроения, квантово-оптических и оптико-электронных систем, НПК "СПП" демонстрирует на стенде сферический лазерный микроспутник "Блиц" и пассивный лазерный спутник "Ларец", предназначенные для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли, координатной поддержки научных экспериментов.
НПО "Техномаш" показало посетителям модели станков и механообрабатывающих комплексов, разработанных для производства компонентов ракетных двигателей. А Главкосмос и ЦЭНКИ представят свои возможности по организации пусковых кампаний в виде подборки видеоматериалов, в том числе и в формате 360°.
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