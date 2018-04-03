Роскосмос представил в Чили «Блиц» и «Ларец»

На выставке в Чили Роскосмос представил микроспутники «Блиц» и «Ларец»

Роскосмос представил на авиационно-космическом салоне FIDAE-2018 в столице Чили Сантьяго сферические лазерные микроспутники "Блиц" и "Ларец", а также перспективный космический аппарат "Арктика-М", говорится в сообщении госкорпорации.

"Один из ведущих российских производителей автоматических комплексов представил макет перспективного космического аппарата "Арктика-М". Космический аппарат предназначен для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Два спутника "Арктика-М" в составе одноименной высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги", — отмечается в сообщении.

Ведущая интегрированная структура российской ракетно-космической промышленности в области разработки и производства систем прецизионного приборостроения, квантово-оптических и оптико-электронных систем, НПК "СПП" демонстрирует на стенде сферический лазерный микроспутник "Блиц" и пассивный лазерный спутник "Ларец", предназначенные для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли, координатной поддержки научных экспериментов.

НПО "Техномаш" показало посетителям модели станков и механообрабатывающих комплексов, разработанных для производства компонентов ракетных двигателей. А Главкосмос и ЦЭНКИ представят свои возможности по организации пусковых кампаний в виде подборки видеоматериалов, в том числе и в формате 360°.