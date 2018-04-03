Когда ИИ сможет заменить человека?

ФПИ: ИИ будет способен заменить человека-оператора через 10-15 лет

"Решая задачи создания прикладного искусственного интеллекта, мы говорим прежде всего о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни. Системы искусственного интеллекта могут заменить человека в течение 10-15 лет", — сказал Гарбук.

Он отметил, что многое зависит от характера решаемых задач. В частности, уже сегодня могут быть созданы интеллектуальные системы, не уступающие человеку в решении конкретных прикладных задач. Так, искусственный интеллект уже догнал человека в задачах распознавания лиц, разговорной речи, выделения и распознавания объектов на изображениях со сложным фоном.