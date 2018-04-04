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НАСА отправит на Марс пчел
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НАСА отправит на Марс пчел 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты НАСА планируют отправить на Марс роботов-разведчиков, снабженных крыльями. Их назвали «марсианскими пчелами», и они будут предназначены для получения данных об атмосферном давлении и взятии образцов реголита на Красной планете. Об этом пишет издание Science Alert.
Другое название «марсианских пчел» — аэрокосмическая конструкция с машущими крыльями (англ. flapping wing aerospace architectures). Разработчики предполагают, что роботы будут действовать группами и периодически возвращаться для подзарядки на передвижную базу — марсоход. В настоящее время специалисты работают над технической осуществимостью проекта. В частности, они планируют использовать вакуумную камеру, чтобы изучить аэродинамику летающих роботов в условиях марсианской атмосферы.
По словам специалистов, предварительные исследования показали, что аппарат, имитирующий шмеля с крыльями цикады, будет создавать достаточную подъемную силу для полета. При этом разработчики собираются минимизировать затраты энергии, установив пружины у основания крыльев. Кроме того, если один робот упадет, другие «пчелы» смогут поднять его и перенести к базе.
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