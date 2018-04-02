Беспилотник Dragon отправится к МКС

Беспилотник Dragon с 2,6 тоннами груза в понедельник отправится к МКС

Беспилотный космический корабль Dragon в понедельник, 2 апреля отправится с грузом к Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запланирован на 23:30 мск, подтвердило ведомство в своем Twitter-аккаунте.

​Ранее НАСА сообщало, что очередной рейс американского грузового корабля к МКС состоится не раньше 2 апреля. В случае успешного старта ракета прибудет на станцию в среду, 4 апреля и будет оставаться на орбите около месяца. Dragon доставит на МКС около 2,6 тонны груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости.

Как сообщало НАСА накануне старта, на орбитальную станцию будут доставлены устройства и материалы для новых научных исследований, в том числе новейшая многофункциональная платформа, на которой члены экипажа смогут одновременно проводить до 12 научных экспериментов.

Также на станцию отправится оборудование для осуществляемых датским университетом исследований по влиянию грозовых штормов на земную атмосферу, а также новая компактная система для выращивания овощей в условиях невесомости.

SpaceX с прошлого года регулярно использует при стартах уже летавшую первую ступень. Для предстоящего старта SpaceX также использует первую ступень ракеты-носителя, которая осуществляла запуск грузовика к МКС в августе 2017 года. Отправляемая к МКС капсула Dragon уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.

Как сообщил портал Space Flight Now, в ходе предстоящего старта SpaceX не планирует сохранение первой ступени, но после ее отделения специалисты компании намерены провести ряд маневров и увеличить нагрузку на нее для отработки возможностей новой технологии посадки и сохранения ракеты.

Ожидается, что первая ступень по завершении запуска упадет в Атлантический океан и не будет сохранена.