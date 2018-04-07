Ярославский студент изобрел асфальт из мусора

Магистрант ЯГТУ Денис Герасимов вместе с преподавателями разработал технологию производства инновационного асфальтобетона на основе промышленных и бытовых отходов.

По информации правительства Ярославской области, полученный материал в два раза прочнее существующих аналогов. Кроме того, он обладает таким свойством, как низкое водопоглощение, уменьшающее риск разрывов дорожного полотна на морозе.

— Проект Дениса Герасимова решает одновременно две проблемы — загрязнения окружающей среды и низкого качества сети автомобильных дорог. Смесь создана на основе промышленных и бытовых отходов. Разработан прототип — асфальтобетонные гранулы. На небольших участках дороги на окраине Ярославля сейчас проходят испытания, — рассказали в региональном правительстве.

По словам изобретателя, работа над проектом ведется уже год.

— Мы успешно прошли испытания на соответствие ГОСТу, водонасыщение и водостойкость. Впереди проверка на морозостойкость и экологичность, — сообщил Денис Герасимов.

Молодой ученый представил свой проект на всероссийском молодежном инновационном форуме "МИФ-2018", который сейчас проходит в Ярославле. Он надеется продвинуть свой проект на федеральный уровень.