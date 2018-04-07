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Студент изобрел асфальт из мусора
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Ярославский студент изобрел асфальт из мусора 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Магистрант ЯГТУ Денис Герасимов вместе с преподавателями разработал технологию производства инновационного асфальтобетона на основе промышленных и бытовых отходов.
По информации правительства Ярославской области, полученный материал в два раза прочнее существующих аналогов. Кроме того, он обладает таким свойством, как низкое водопоглощение, уменьшающее риск разрывов дорожного полотна на морозе.
— Проект Дениса Герасимова решает одновременно две проблемы — загрязнения окружающей среды и низкого качества сети автомобильных дорог. Смесь создана на основе промышленных и бытовых отходов. Разработан прототип — асфальтобетонные гранулы. На небольших участках дороги на окраине Ярославля сейчас проходят испытания, — рассказали в региональном правительстве.
По словам изобретателя, работа над проектом ведется уже год.
— Мы успешно прошли испытания на соответствие ГОСТу, водонасыщение и водостойкость. Впереди проверка на морозостойкость и экологичность, — сообщил Денис Герасимов.
Молодой ученый представил свой проект на всероссийском молодежном инновационном форуме "МИФ-2018", который сейчас проходит в Ярославле. Он надеется продвинуть свой проект на федеральный уровень.
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