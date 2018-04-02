В Туле обнаружили старинное захоронение

Рабочие в Туле прокладывали коммуникации в историческом центре Тулы и наткнулись на фундамент старой церкви и массовое захоронение людей, датируемое, предположительно, периодом до XVIII века, сообщила РИА Новости в понедельник представитель горадминистрации.

"Найдены фрагмент фундамента старой церкви и деревянные гробы в захоронении", — рассказала собеседница агентства.

Находка была сделана на Крестовоздвиженской площади, примыкающей к улице Металлистов, на которой сейчас ведется прокладка коммуникаций. Собеседница отметила, что произошедшее — не большая неожиданность.

"Предполагалось, что что-то могу найти, потому что это все-таки исторический центр. У нас эту улицу реконструируют уже не первый месяц и это не первая находка. Находились и захоронения", — сказала она, добавив, что они были не столь крупные, как последнее.

По ее словам, точное количество гробов подсчитывают специалисты. Однако местные СМИ сообщили о примерно 30 гробах. Также СМИ предположили, что в гробах похоронены жертвы чумы XVIII века.

"Как мне пояснили археологи, когда была чума, людей хоронили за чертой города. Скорее всего, это захоронение датировано ранее, когда еще можно было хоронить в черте города", — пояснила собеседница.

Кладбище 18 века, обнаруженное на Крестовоздвиженской площади Тулы. 2 апреля 2018