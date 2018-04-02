Куда упал китайский «Небесный дворец»

Куда упала китайская орбитальная станция «Тяньгун-1»

Неуправляемая китайская станция почти попала в «кладбище космических кораблей». Как и предсказывали ученые, ее падение не нанесло никакого вреда людям, и по-видимому, обошлось без последствий.

Китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» больше нет. Многотонная конструкция, падения которой последние дни с опасением ждали в большинстве стран мира,

в итоге сгорела над южной частью Тихого океана, не нанеся никакого ущерба, как и предсказывали специалисты.

Ее обломки упали настолько бесследно, что спустя пять часов после сгорания, в интернете даже не появилось кадров с их вхождением в атмосферу. О времени и районе затопления несгоревших обломков станции сообщило Объединенное командование Космических сил США , опираясь на данные своей Системы наблюдения за космическим пространством.

По данным военных США, вход обломков в плотные слои атмосферы произошел в 3.16 мск.

Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, «Командование использует датчики Системы наблюдения за комическим пространством и Систему орбитального анализа для подтверждения входа станции «Тяньгун-1», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что для отслеживания станции привлекались коллеги из Австралии Южной Кореи и Великобратании.

По всей видимости, район падения обломков находится к северо-западу от Таити, уточняет американский астроном Джонатан МакДауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Он лежит немного к северу от так называемого Кладбища космических кораблей —

закрытого для судоходства района Тихого океана, куда падают остатки спутников при их контролируемом спуске с орбиты. Там же в свое время была затоплена знаменитая российская орбитальная станция «Мир».

«Она промахнулась мимо «кладбища космических кораблей», которое находится южнее», — написал о китайской станции МакДауэлл. В связи с большими размерами и неуправляемостью станции за ее падением в последние недели следили множество ученых и несколько космических агентств мира, которые давали свои более или менее точные прогнозы.

Особенностью этого схода является то, что станция неуправляема, и потому инженеры не могут контролировать ее падение, придавая в нужное время необходимый тормозной импульс.

Еще в марте 2016 года китайские власти признали, что, прекратили обмен данными со станцией, отсутствие связи они подтвердили и в минувший четверг, заявив, что падение «вряд ли приведет к какому-либо ущербу». «Людям нет причин волноваться о входе станции в атмосферу. Не будет яркого падения на Землю, как это рисуют в научно-фантастических фильмах, это будет похоже на метеорный поток», — говорилось в заявлении.

Тот факт, что падал не отдельный спутник, а целая станция, да еще и неконтролируемо, подогревает интерес публики и СМИ, несмотря на то, что рукотворные космические объекты неконтролируемо сходят с орбиты едва ли не каждый день. По оценкам Aerospace Corporation, федерального исследовательского центра США,

ежегодно в атмосферу Земли входят два-три объекта размером с китайскую станцию.

На днях Центр изучения космического мусора США представил список 16 космических объектов, когда-либо сходивших с орбиты, и китайской станции далеко до рекордсменов. Масса станции составлет 8,5 тонн, размеры 10 на 3,4 метра.

Так, на первом месте в этом списке находится советская станция «Мир» (120 тонн), которая контролируемо сведена с орбиты в южной части Тихого океана. На втором месте — американская научная станция SkyLab (масса 69 тонн), которая неконтролируемо упала на Австралию и стала причиной нескольких интересных историй, связанных с обнаружением ее обломков.

По словам Роджера Томсона, представителя Центра, среди всех когда-либо сходивших с орбиты обломков, станция «Тяньгун-1» по массе находится лишь на 268 месте, ее размеры обычно сравнивают со школьным автобусом.

Падающий дворец

«Тяньгун-1» (буквально: «Небесный дворец — 1»), первая китайская орбитальная станция, была запущена 29 сентября 2011 года с помощью модернизированной ракеты-носителя «Чанчжэн-2F». С момента запуска станция два раза посещалась пилотируемыми экспедициями с Земли, на ней проводились эксперименты и отработка технологий для строительства будущих орбитальных станций.

Изначально работу станции «Тяньгун-1» планировалось завершить в конце 2013 года, однако китайские специалисты поддерживали ее до 2016 года. С тех пор основными новостями о станции были слухи о ее неконтролируемом полете и самое главное — непредсказуемом падении практически в любом районе Земли.

Утверждалось, что станция прекратила функционировать из-за невозможности зарядки ее аккумуляторов от двух солнечных батарей.

В марте 2016 года китайские власти признали, что станция начала медленно снижаться к Земле и в конце концов войдет в плотные слои атмосферы.

В сентябре 2016 года Китай еще раз подтвердил, что станция снижается и неминуемо сгорит в атмосфере, однако специалисты оставили без ответа главный вопрос — будет ли сход с орбиты контролируемым. Тогда высота орбиты станции составляла 370 километров, и расчеты показывали, что сход с орбиты должен произойти в конце 2017 года. В мае 2017 Китай проинформировал ООН , что орбита станции уменьшилась до 349 километров и ежедневно снижается на 160 метров.

В январском докладе, опубликованном Aerospace Corporation, некоммерческой организацией, собирающей техническую информацию о различных космических миссиях, предсказывалось, что станция сойдет с орбиты в марте 2018 года, — в середине или в конце месяца.

Предсказание времени и места падения станции оказалось сложной математической задачей. Трудность в том, что ее решение зависит от целого ряда параметров,

в том числе от толщины и плотности атмосферы, на которую сильно влияет солнечная активность.

Именно из-за пониженной активности Солнца прогнозы по сходу «Тяньгун-1» в последние сутки сдвинулись на несколько часов вперед. Наклонение орбиты станции — 42,7 градуса. Этот параметр и определял возможную зону падения — любой район Земли с широтой от + 42,70 до -42,70. В возможную зону падения попадала вся Африка, большая часть Латинской Америки и США, Австралия, страны Азии и Ближний Восток и юг Европы.

Большая часть территории России находилась вне зоны возможного падения обломков.