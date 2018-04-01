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NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездой
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NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA Hubble Space Telescope
NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, расположенной в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.
Снимок NGC 5714 был сделан телескопом Hubble с помощью камеры ACS.
На фотографии галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской. С такого ракурса не просматривается спиральная структура NGC 5714: видны лишь края голубого цвета и яркий центр.
Как отмечается на сайте NASA, в 2003 году в спиральной галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 2003dr, в спектре которой было зафиксировано значительное содержание кальция.
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