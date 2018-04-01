Ученые КНР нашли в Тихом океане уникальную зону

Ученые КНР нашли в Тихом океане зону редкоземельных элементов площадью 1,5 млн кв. км

Группа китайских исследователей обнаружила в юго-восточной части Тихого океана богатые глубоководные залежи редкоземельных элементов. Как сообщило в воскресенье агентство Синьхуа , по предварительным оценкам площадь зоны залегания ценных ресурсов составляет порядка 1,5 млн кв. км.

Это открытие было сделано в ходе экспедиции научно-исследовательского судна "Сянъянхун-01", которая продлится 260 суток и завершится 15 мая. Цель миссии — изучить топографию, геофизику, гидрологию, метеорологию и биохимический состав ряда малоисследованных районов океана. На этот раз специалисты КНР уделили особое внимание южному полярному региону.

По завершении длительного исследования, в течение которого ученые преодолеют 35 тыс. морских миль (64,8 тыс. км), будут систематизированы важные данные о редких подводных ресурсах и экологической ситуации в отдаленных частях Тихого океана.