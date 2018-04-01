Китайская станция опустилась ниже 131 километра

Высота орбиты китайской орбитальной станции "Тяньгун-1", которая скоро должна рухнуть на Землю, опустилась ниже 130 километров. По оценкам Aerospace Corporation, федерального исследовательского центра США , на 01.00 мск высота станции составляла 130,7 километров, станция находилась на одном из последних своих витков, пролетая над Африкой.

Станция неуправляема, и потому инженеры не могут контролировать ее падение, придавая в нужное время необходимый тормозной импульс. в марте 2016 года китайские власти признали, что, прекратили обмен данными со станцией, отсутствие связи они подтвердили и в минувший четверг, заявив, что падение маловероятно приведет к какому-либо ущербу.

Наклонение орбиты станции — 42,7 градуса. Этот параметр и определяет возможную зону падения — это любой район Земли с широтой от + 42,7 до -42,7.