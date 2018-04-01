Ещё
Новый российский хлеб будет храниться 2 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России начали разработку космического хлеба с увеличенным сроком годности 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор ФГАНУ НИИ Хлебопекарной промышленности Марина Костюченко заявила, что в институте начали разрабатывать хлеб для российских космонавтов, который будет свежим и полезным в течение двух лет. Об этом она рассказала в интервью телеканалу RT.
"Возможно, для сохранения свежести изделия будут использованы специализированные функциональные добавки, многофазные технологии — как правило, чем дольше готовится тесто, тем дольше хранится хлеб. Значительно увеличить срок годности позволяют современная упаковка и применение тепловой, ультрафиолетовой, лучевой и других способов обработки. Но наша задача сохранить не только свежесть, но и вкус, аромат, традиционного хлеба", — сказала Костюченко.
Она также добавила, что космический хлеб с длительным сроком годности будет полезен в продолжительных космических экспедициях. В данный момент российские космонавты едят хлебобулочные изделия, которые хранятся примерно 15 месяцев.
>> Булки и батоны спиртуют в Беларуси
Ранее сообщалось, что российские ученые разрабатывают портативный "космический холодильник" для МКС.
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру
Газета.Ru: последние новости
Ученые сфотографировали китайскую станцию, падающую на Землю SpaceX запустила в космос 10 спутников Iridium Сторонник плоской Земли пострадал, взлетев на ракете
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал указ об отставке Тулеева191
Стало известно время падения «Небесного дворца»29
Губернатор Кузбасса записал прощальное видео468
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»64
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ191
Видео
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение