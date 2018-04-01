Новый российский хлеб будет храниться 2 года

В России начали разработку космического хлеба с увеличенным сроком годности

Директор ФГАНУ НИИ Хлебопекарной промышленности Марина Костюченко заявила, что в институте начали разрабатывать хлеб для российских космонавтов, который будет свежим и полезным в течение двух лет. Об этом она рассказала в интервью телеканалу RT.

"Возможно, для сохранения свежести изделия будут использованы специализированные функциональные добавки, многофазные технологии — как правило, чем дольше готовится тесто, тем дольше хранится хлеб. Значительно увеличить срок годности позволяют современная упаковка и применение тепловой, ультрафиолетовой, лучевой и других способов обработки. Но наша задача сохранить не только свежесть, но и вкус, аромат, традиционного хлеба", — сказала Костюченко.

Она также добавила, что космический хлеб с длительным сроком годности будет полезен в продолжительных космических экспедициях. В данный момент российские космонавты едят хлебобулочные изделия, которые хранятся примерно 15 месяцев.

Ранее сообщалось, что российские ученые разрабатывают портативный "космический холодильник" для МКС.