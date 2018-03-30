США хотят сохранить следы своих астронавтов на Луне

Администрация США считает, что американское космическое оборудование, которое осталось на Луне после завершения программы "Аполлон", представляет большую историческую и научную ценность. В связи с этим Соединенные Штаты предлагают другим странам согласовывать с ними свои действия при запуске государственных или частных космических аппаратов, чтобы не нанести ущерб "наследию Америки", сохранившемуся на поверхности естественного спутника Земли.

Об этом говорится в докладе Управления научно-технической политики Белого дома, получившем название "Защита и сохранение посадочных площадок и артефактов программы "Аполлон". В документе, подготовленном по поручению Конгресса США , отмечается, что следы пребывания американских астронавтов на Луне, в том числе оставшееся там техническое оборудование, подпадают под действие Договора о космосе от 1967 года, который защищает от ущерба космическую собственность всех его участников.

"Любая деятельность в космосе, которая может затрагивать космические объекты США, включая оборудование на Луне, должна предусматривать предварительные консультации с Соединенными Штатами, — считают авторы доклада, опубликованного на сайте Белого дома. — Соединенные Штаты по-прежнему являются владельцем и обладают юрисдикцией в отношении американского лунного оборудования, и другие государства будут нести ответственность за причиненный ему ущерб".

Госдепартаменту и NASA рекомендовано провести консультации по этим вопросам с космическими ведомствами других стран, а также частными компаниями, планирующими запуск аппаратов на поверхность Луны. В то же время Управление научно-технической политики Белого дома считает нецелесообразным разработку какого-то отдельного международного соглашения на этот счет, поскольку его подготовка займет много времени и может вызвать споры. По его мнению, для защиты оборудования США и других стран, оставшегося на Луне, достаточно Договора о космосе от 1967 года, который может быть дополнен добровольными правилами поведения всех участников космических исследований.

Американские специалисты подчеркивают, что три площадки, где осуществлялись посадки кораблей по программе "Аполлон", сохраняют большую научную ценность, поскольку предоставляют возможность узнать во время будущих миссий, как за 50 лет изменились "в суровой лунной среде" различные предметы и материалы, созданные человеком. "Например, экипаж корабля "Аполлон-15" оставил на поверхности Луны 189 предметов, в том числе отработанную ступень спускаемого аппарата, лунный ровер и многое другое", — отмечается в докладе.