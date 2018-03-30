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Графен скрутили в спираль
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Графен скрутили в спираль 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Ученые создали вещество, представляющее собой спирально закрученные листы графена. Ранее подобная структура существовала только в теории. Статья с результатами эксперимента опубликована в Journal of the American Chemical Society.
Графен — это одноатомный слой из атомов углерода, соединенных в шестиугольную решетку. За его получение физики российского происхождения Андрей Гейм и Константин Новоселов получили в 2010 году Нобелевскую премию. Благодаря исключительным характеристикам нового материала, таким как электро— и теплопроводность, им заинтересовались многие научные группы. Также интерес представляют многие модификации графена, в том числе спиральная, которую на практике до этого получить не удавалось.
Синтезированное вещество называется гексаперигексабензо [7] гелицен и состоит из 13 соединенных бензольных колец, образующих один спиральный виток. Геликоидальность (то есть спиральность) была подтверждена методом рентгеновской кристаллографии, что также позволило обнаружить наличие молекул, закрученных как по часовой стрелке, так и против.
«Геликоидальный нанографен получен впервые, — прокомментировал руководитель коолектива Кэндзи Мацуда из Киотского университета. — Мы будем стараться увеличить площадь его поверхности, а также сделать спирали длиннее. Я предполагаю, что будет обнаружено множество новых физических свойств».
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