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Nvidia представила суперкомпьютер DGX-2
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Nvidia представила суперкомпьютер DGX-2 

Chip.ru 51 минуту назад
Фото: Chip.ru
Компания Nvidia представила свой новый суперкомпьютер DGX-2, который пришел на замену DGX-1, запущенному в 2016 году и названному тогда первым в мире суперкомпьютером для глубокого обучения. Если первая модель выдавала более 21 терафлопса пиковой производительности в задачах глубокого обучения, то новый агрегат демонстрирует уже порядка 2 петафлопс.
В его основе лежат 16 видеоускорителей Tesla V100, которые стали первыми моделями на базе новой архитектуры Volta. Эти карты используют графические процессоры Nvidia GV100, содержащие свыше 21 млрд транзисторов. Каждая Tesla V100 имеет по 32 Гб памяти формата HBM2. Объединенные с помощью интерфейса NVSwitch, обеспечивающего скорость связи в 300 Гбит/с, карты превращаются в один гигантский видеоускоритель с почти 82 000 ядер CUDA, более чем 10 000 ядер Tensor и 512 ГБ памяти HBM2 с предельной пропускной способностью в 14,4 Тбайт/с. Суперкомпьютер также получил два процессора Intel Xeon Platinum, до 1,5 ТБ оперативной памяти DDR4 и NVMe-накопители суммарным объёмом до 60 ТБ.
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