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Создан невидимый для инфракрасных датчиков материал
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Инженеры изобрели материал, невидимый для инфракрасных датчиков 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне создали новый тип маскирующего материала, который скрывает объекты от инфракрасных сканеров. Изобретатели утверждают, что идея пришла им при просмотре фильма «Мир юрского периода».
Материал состоит из трех слоев: алюминия, пластика и липкой ленты. Принцип работы схож с тем, как маскируются под водой кальмары: ткань имеет два состояния — развернутое и сжатое. В первом случае поверхность плоская, поэтому инфракрасным датчикам легче заметить излучение, во втором — она собирается в «гармошку», из-за чего тепло рассеивается, и тогда след становится слабее. Глава исследовательской группы Алон Городецкий рассказал об изобретении:
«По сути, мы придумали мягкий материал, который может отражать тепло так же, как кожа кальмаров отражает свет. Он может сжиматься, образуя морщины на поверхности, а может разглаживаться, существенно меняя способ отражения тепла.
Мы вдохновились тем, как вели себя динозавры в фильме «Мир юрского периода» — они то исчезали, то появлялись перед инфракрасной камерой. Потом мы посмотрели на кальмаров, которые проводят такой фокус под водой. Поэтому решили объединить эти два наблюдения — и получилась уникальная концепция».
Изобретатели провели успешные испытания опытных образцов. Теперь они готовятся к производству более крупных экземпляров, которые могут привлечь покупателей. Ученые предполагают, что тот же принцип поможет в изготовлении камуфляжа в видимом участке спектра.
Инженеры из Уханьского университета уже продемонстрировали робота, который способен менять свою окраску для мимикрии под окружающую среду.
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