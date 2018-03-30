Создан материал, невидимый инфракрасными сканерами

Ученые разработали материал, невидимый для инфракрасных датчиков

Специалисты Калифорнийского университета создали новый тип маскирующего материала, который может быть невидим для инфракрасных сканеров. Об этом сообщает портал Science Daily.

По словам изобретателей, идея создания подобного материала пришла к ним при просмотре фильма «Мир юрского периода». Специалисты утверждают, что материал состоит из алюминия, пластика и липкой ленты. Принцип его работы схож с тем принципом, по которому маскируются под водой кальмары.

Как рассказал глава исследовательской группы Алон Городецкий, придуманный материал может отражать тепло точно также, как и кожа кальмаров отражает свет. Он может сжиматься, образуя морщины на поверхности, а может разглаживаться, что существенно изменит способ отражения тепла.

По мнению изобретателей, данный материал может применятся при изготовлении камуфляжной одежды, убежищ, строительства систем отопления и охлаждения и в космической программе.

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