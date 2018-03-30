Ещё
Создан материал, невидимый инфракрасными сканерами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые разработали материал, невидимый для инфракрасных датчиков 

360tv.ru 30 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Специалисты Калифорнийского университета создали новый тип маскирующего материала, который может быть невидим для инфракрасных сканеров. Об этом сообщает портал Science Daily.
По словам изобретателей, идея создания подобного материала пришла к ним при просмотре фильма «Мир юрского периода». Специалисты утверждают, что материал состоит из алюминия, пластика и липкой ленты. Принцип его работы схож с тем принципом, по которому маскируются под водой кальмары.
Как рассказал глава исследовательской группы Алон Городецкий, придуманный материал может отражать тепло точно также, как и кожа кальмаров отражает свет. Он может сжиматься, образуя морщины на поверхности, а может разглаживаться, что существенно изменит способ отражения тепла.
По мнению изобретателей, данный материал может применятся при изготовлении камуфляжной одежды, убежищ, строительства систем отопления и охлаждения и в космической программе.
Ранее стало известно о том, что искусственный интеллект научили следить за рассеянными водителями.
360tv.ru: последние новости
«В крайнем случае, чей‐нибудь сарай разрушит»: эксперт оценил последствия падения на Землю станции «Тяньгун‐1» Китайская космическая станция «Тяньгун‐1» стала падать еще быстрее SpaceX отправила в космос 10 интернет‐спутников
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губернатор Кузбасса записал прощальное видео211
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»54
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ118
В последний раз38
Стало известно время падения «Небесного дворца»8
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение