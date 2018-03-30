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Стоимость iPhone X упала на 20 тыс. рублей
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Стоимость iPhone X в России упала до 61 тысячи рублей 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Минимальная стоимость iPhone X в России упала до 61 000 рублей — за такую цену можно приобрести смартфон с 64 ГБ встроенной памяти. Об этом свидетельствуют данные независимой аналитической системы «Яндекс. Маркет».
Если еще несколько месяцев назад цена устройства не опускалась ниже 80 000 рублей, то сейчас продавцы предлагают его почти на 20 000 рублей дешевле. Правда, стоит отметить, что реализуемые по такой цене смартфоны чаще всего являются несертифицированными. Иными словами, iPhone ввозят из других стран и продают со своей наценкой.
В официальном российском онлайн-магазине Apple минимальная конфигурация iPhone X по-прежнему доступна за 79 990 рублей. Компания, как правило, не делает скидки на представленный ассортимент, но в то же время гарантирует качество приобретаемого товара.
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