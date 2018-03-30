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Самодвижущуюся ледовую платформу создадут в Арктике
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Самодвижущуюся ледовую платформу для исследований планируют создать в Арктике 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
План исследований Арктики предусматривает создание новой самодвижущейся ледовой платформы. Об этом в пятницу сообщил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской в ходе заседания коллегии Минприроды.
"В целях обеспечения деятельности в Арктике и Антарктике планируется утверждение правительством плана на ближайшую пятилетку и параметров деятельности российской экспедиции в Антарктике. Будет реализовываться наш проект по созданию самодвижущейся ледовой платформы "Северный полюс" для проведения исследований в Арктике", — сказал Донской.
Он также напомнил о том, что в 2020 году в России планируется провести Год Антарктиды. В планах Минприроды также продолжить традицию проведения форумов "Дни Арктики в Москве" — преемников Фестиваля арктических мероприятий "Дни Арктики", который проводится с 2010 года.
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